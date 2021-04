Landeshauptmann Platter mit AstraZeneca geimpft

Wie sein steirischer Amtskollege bekam auch Platter den Impfstoff von AstraZeneca, wie er auf seiner Facebook-Seite mitteilte. Platter ist 66 Jahre alt und fällt damit in Phase 2 des Impfplans.„Über 70 Prozent der über 65-Jährigen im Bundesland Tirol sind bereits geimpft. Heute war es auch bei mir soweit“, schrieb Landeshauptmann Platter auf Facebook.Er habe die Impfung bei seinem Hausarzt in Zams (Bezirk Landeck) erhalten. „Ein kleiner Pieks, der nicht wehtut, aber ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität“, postete Platter zu einem Video von der Impfung.

apa