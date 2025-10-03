Im Jahr 2022 wurde eine Machbarkeitsstudie zur umfassenden Sanierung des Gebäudes ausgearbeitet. Auf dieser Grundlage wurde ein Bauprogramm mit einem Gesamtvolumen von rund 15,5 Millionen Euro genehmigt. Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Wettbewerb zur Vergabe von Planung und Bauleitung. Aus Sicht des HGV ist es nun entscheidend, dass zügig mit den nächsten Phasen fortgefahren wird.<BR \/><BR \/>Landesrat Christian Bianchi, zuständig für Hochbau, Valorisierung des Vermögens, Grundbuch und Kataster, und der Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbands (HGV), Manfred Pinzger, haben die Landeshotelfachschule „Kaiserhof“ in Meran im Rahmen eines Lokalaugenscheins besucht, heißt es in einer Presseaussendung des HGV.<BR \/><BR \/>Landesrat Christian Bianchi betonte beim Lokalaugenschein: „Die Landeshotelfachschule Kaiserhof ist eine tragende Säule der touristischen Ausbildung in Südtirol. Als Landesrat für den öffentlichen Hochbau ist es mir ein Anliegen, dass die Rahmenbedingungen dieser Ausbildung auch auf baulicher Ebene den heutigen Anforderungen entsprechen.“<h3>\r\n„Der Kaiserhof bildet den Spitzennachwuchs für Südtirols Hotellerie und Gastronomie aus“<\/h3>Auch HGV-Präsident Manfred Pinzger unterstrich die Dringlichkeit des Vorhabens: „Der Kaiserhof bildet den Spitzennachwuchs für Südtirols Hotellerie und Gastronomie aus, auf einem Niveau, das sich auch international sehen lassen kann. Umso wichtiger ist es, dass die Infrastruktur diese Exzellenz widerspiegelt. Die Schule ist ein Aushängeschild unseres Landes und verdient einen modernen, funktionalen und zukunftsfähigen Rahmen.“<BR \/><BR \/>Bei dem Besuch waren außerdem anwesend Ressortdirektor Daniel Bedin, Stefan Canale, Direktor des Amtes für Hochbau West, sowie Marco Springhetti, Direktor der Abteilung Hochbau und technischer Dienst. Schuldirektor Hartwig Gerstgrasser und Vizedirektor Andreas Erlacher erläuterten den Anwesenden die räumlichen und infrastrukturellen Herausforderungen am Kaiserhof.