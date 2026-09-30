Und das, so gibt der Freie Abgeordnete Andreas Leiter Reber zu bedenken, „bei gleichzeitig zunehmendem Arbeitsaufwand. Das könnte sich rächen.“ Landesrat Christian Bianchi verweist auf den Fachkräftemangel.<BR \/><BR \/>Laut der Antwort von Landesrat Christian Bianchi auf eine entsprechende Anfrage Leiter Rebers belief sich im Jahr 2016 die Gesamtzahl der Liegenschaften der Landesverwaltung auf 645. Die derzeitige Gesamtzahl liegt bei 651. Obwohl über die Jahre einige Immobilien verkauft und andere erworben wurden, hat sich die Gesamtanzahl nur unwesentlich verändert. Die meisten der 651 Immobilien sind im Eigentum des Landes, nämlich 534; die restlichen sind angemietet.<BR \/><BR \/> Laut Landesrat Christian Bianchi ist das Amt für technische Gebäudeverwaltung aktuell für die Instandhaltung von 492 Liegenschaften zuständig; „bei den 159 Liegenschaften ohne Zuständigkeit handelt es sich um jene, die vom Sanitätsbetrieb, von der Landesdomäne oder von der STA verwaltet bzw. an diese Körperschaften in Konzession vergeben wurden“. <BR \/><BR \/>Zu den Ankäufen bzw. neuen Zugängen in den vergangenen zehn Jahren gehört u.a. das Bozner Gerichtsgebäude, das 2017 ans Land überging. Auch die ordentliche und außerordentliche Instandhaltung liegt in Landeszuständigkeit. Ebenfalls in Landesbesitz übergegangen ist in diesem Zeitraum (in mehreren Phasen) der ehemalige NISF\/ INPS-Gebäudekomplex am Bozner Siegesplatz. Zu den aktuellen Neuzugängen (2026) gehört darüber hinaus das Haus der Kunst in Meran. Zudem hat man 2024 Eigentumsanteile am Meraner Pferderennplatz erworben. Vier der zwischenzeitlich erworbenen Gebäude wurden mittlerweile abgetreten bzw. zurückgegeben, darunter die Schenoni-und die Reatto-Kaserne in Brixen.<BR \/><BR \/> Zu den „Abgängen“ gehören auch gleich mehrere ehemalige ANAS-Straßenwärterhäuschen, wie etwa das in Montan. Laut den Auskünften von Landesrat Bianchi waren im Landesamt für technische Gebäudeverwaltung 2016 insgesamt 13 Techniker (davon zehn in Vollzeit) angestellt. Aktuell sind es laut Ressortdirektor Daniel Bedin acht Techniker. Als er 1995 im Ressort anfing, erinnert er sich, seien es 24 Techniker gewesen. Heute ist ein Techniker laut Bedin im Schnitt für 60 bis 90 Gebäude zuständig – von der verstopften Dachrinne über Wasserrohrbrüche oder Probleme mit der Haustechnik. <BR \/><BR \/>Doch aufgrund der Unterbesetzung müsse man bereits jetzt Arbeiten extern auslagern, „auch weil das Gebäudemanagement immer komplexer wird“. Jährlich lässt sich das Land laut Bedin die Instandhaltungen 35 bis 40 Millionen Euro kosten und führt zwischen 80 und 100 größere Sanierungen durch. Die Zahl der Mitarbeiter insgesamt im Amt ist übrigens ebenfalls gesunken: von 32 (24 Vollzeit) im Jahr 2016 auf aktuell 26 (18 Vollzeit). <BR \/><BR \/>„Die Verwaltung der Gebäude und der technischen Anlagen ist in den vergangenen Jahren komplexer geworden. Neben zeitgemäßer Gebäudetechnik samt IT-Verkabelungen müssen heute auch Photovoltaik- und Klimaanlagen sowie die Sicherheitstechnik geplant, instandgehalten und verwaltet werden. Wie will man mit weniger Technikern und weniger Personal auskommen, ohne einen Sanierungstau oder größere Schäden an Gebäuden zu riskieren?“, fragt sich Leiter Reber.<BR \/><BR \/><b>Pensionswelle steht erst noch bevor<\/b><BR \/><BR \/>Landesrat Christian Bianchi ist sich dieser Problematik durchaus bewusst: „Personalmangel ist in vielen Landesämtern ein äußerst aktuelles Thema, mit dem wir uns täglich auseinandersetzen müssen. <BR \/><BR \/>Dies betrifft nicht nur Bereiche, in denen das Problem in den Medien bekannt ist, wie beispielsweise im Gesundheitswesen. Es betrifft insbesondere technische Berufe“, sagt er. <BR \/><BR \/>So sei gerade die Suche nach Architekten, Ingenieuren und Vermessungsingenieuren, die die Voraussetzungen erfüllen, um die Aufgaben eines alleinverantwortlichen Projekttechnikers in der öffentlichen Verwaltung wahrzunehmen, derzeit eines der großen Themen. <BR \/><BR \/>Diese Fachkräfte seien aber nicht nur rar, sondern auch in den Kommunalverwaltungen und auch in der Privatwirtschaft sehr begehrt. Und Landesrat Bianchi sieht das Problem in den kommenden Jahren nicht kleiner werden: Denn eine beträchtliche Zahl von Personen gehe in den nächsten Jahren in den Ruhestand. <BR \/><BR \/>„Es liegt auf der Hand, dass wir mit weniger Personal nur eine begrenzte Anzahl von Baustellen betreuen können“, sagt er. Die Lösung? „Wir sind daher gezwungen, immer mehr Arbeiten auszulagern“.<BR \/><BR \/>Dennoch bemühe man sich natürlich weiter: Im vergangenen Jahr und auch heuer habe man verschiedene Auswahlverfahren durchgeführt und auch neue Mitarbeiter einstellen können. <BR \/><BR \/>Und das werde man natürlich weiterhin tun. „Wir hoffen, im Laufe der Zeit einen Personalbestand aufrechterhalten zu können, der den Anforderungen gerecht wird“, so Landesrat Bianchi.