Aktuelle Zahlen unterstreichen die Bedeutung dieser Themen: Laut dem vom Studien- und Forschungszentrum IDOS veröffentlichten „Dossier Statistico Immigrazione 2026“ leben in Südtirol 60.411 Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Das entspricht 11,1 Prozent der Bevölkerung.<BR \/><BR \/>„Der regelmäßige Austausch im Landesintegrationsbeirat ermöglicht es, aktuelle Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten. Die Zusammenarbeit mit weiteren Gremien und Einrichtungen ist dabei ein wichtiger Bestandteil der Arbeit“, betonte Soziallandesrätin Rosmarie Pamer, die den Vorsitz des Landesintegrationsbeirates führt.<h3>\r\nZwei Arbeitsgruppen zu Wohnen und öffentlicher Verwaltung<\/h3>Der Landesintegrationsbeirat setzte zwei Arbeitsgruppen zu Wohnen und zu den Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung ein. Sie befassen sich unter anderem mit dem Zugang zu Wohnraum und möglichen Diskriminierungen sowie mit Aufenthaltsgenehmigungen, Meldeamtsdiensten und Schwierigkeiten bei der Beschaffung notwendiger Dokumente. Ziel ist es, Entwicklungen zu beobachten, Erfahrungen zu sammeln und diese in die weitere Arbeit einfließen zu lassen.<h3>\r\nAustausch mit dem Beirat der Stadt Bozen<\/h3>Der Beirat der Stadt Bozen für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger stellte seine Arbeitsschwerpunkte für die Jahre 2026 bis 2029 vor. Im Fokus stehen die Inklusion von Jugendlichen und Familien, das interkulturelle Zusammenleben sowie der Zugang zu Rechten, Dienstleistungen und Sprachförderung.<h3>Herkunftssprachen und Einbindung junger Menschen<\/h3>Johanna Mitterhofer stellte das Forschungsprojekt „Voices of Heritage Languages“ zur Rolle der Herkunftssprachen in Schule und Gesellschaft vor. Zudem sprach sich der Beirat dafür aus, Jugendliche stärker in die Arbeit des Landesintegrationsbeirates einzubeziehen. In diesem Zusammenhang wurde eine mögliche Einbindung des Landesbeirats der Schülerinnen und Schüler erörtert. Auch mögliche Initiativen zum Internationalen Tag der Migranten am 18. Dezember wurden besprochen.