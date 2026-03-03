Gemeinsam an einem Projekt arbeiten, mit anderen Kindern, die auch gerne singen, auf ein Konzert hin proben und dabei viel Spaß und Gemeinschaft erleben – im Landeskinderchor und Landesjuniorchor des Südtiroler Chorverbandes treffen sich singbegeisterte Kinder und Jugendliche mit Gleichgesinnten, erleben eine wertvolle Zeit der Gemeinschaft und werden zugleich an den bewussten Umgang mit ihrer Stimme herangeführt, heißt es in einer Aussendung des Südtiroler Choverbandes.<BR \/><BR \/>Das speziell für Kinder- und Jugendstimmen entwickelte und von erfahrenen Singpädagoginnen begleitete Chor-Projekt berücksichtigt vor allem die entwicklungsspezifischen Zeitfenster bei der Ausbildung einer gesunden Singtechnik und hat vor allem ein Ziel: die Freude am Singen. Nach gemeinsamen Probentagen wird das Projekt im Herbst mit zwei Konzerten in Brixen und Algund abgeschlossen. <BR \/><BR \/>Eingeladen sind Kinder und Jugendliche von der dritten Grundschule bis zur zweiten Oberschule: Dabei richtet sich der von Waltraud Pörnbacher geleitete Landesjuniorchor an Kinder und Jugendliche der 2. Mittelschule bis zur 2. Oberschule, im Landeskinderchor hingegen singen Kinder der 3. Grundschule bis zur 1. Mittelschule unter der Leitung von Laura Stuffer und Sofie Pedevilla. <BR \/><BR \/>Der Landeskinderchor trifft sich an vier Tagen im September und Oktober zu Proben, der Landesjugendchor startet mit zwei Terminen im Frühjahr und trifft sich dann im Herbst zu vier weiteren Probentagen. Interessierte können sich über die Direktionen der Schulen, Musikschulen und den Südtiroler Chorverband für das Vorsingen anmelden, und zwar bis zum 12. April (Landesjuniorchor) bzw. 31. Mai (Landeskinderchor).