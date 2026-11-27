„Es geht darum, Familien gezielt finanziell zu entlasten. Junge Menschen befinden sich mit 18 Jahren immer noch in Ausbildung, Studium oder stehen kurz vor dem Berufseinstieg. Darum wollen wir Familien hier weiter unterstützen, um finanzielle Risiken in dieser Übergangsphase zu verringern“, sagt Landesrätin Pamer.<BR \/><BR \/>Mit dem Landeskindergeld unterstützt das Land Südtirol Familien mit minderjährigen Kindern mit einem finanziellen Beitrag. Dieser variiert je nach ISEE-Wert der Familie.<BR \/><BR \/>Sowohl die monatlichen Beträge als auch die ISEE-Schwellenwerte wurden bereits im Jahr 2026 deutlich angehoben. Auch der maximale ISEE-Wert für den Bezug des Landeskindergeldes wurde mit Jänner von 40.000 Euro auf 46.000 Euro erhöht. Angesichts des weiteren Anstiegs der Lebenshaltungskosten in den vergangenen Monaten hat die Landesregierung mit dem heutigen Beschluss sowohl die Beträge des Landeskindergeldes als auch die ISEE-Schwellenwerte um weitere 5 Prozent erhöht und dabei die für das laufende Jahr geschätzte Inflation berücksichtigt. Die maximale ISEE-Grenze liegt damit künftig bei 48.300 Euro.<BR \/><BR \/>Ab dem nächsten Bezugsjahr, das im März 2027 beginnt, beträgt das Landeskindergeld pro Kind somit monatlich 79,80 Euro für Familien mit einem ISEE-Wert bis 15.750 Euro, 71,40 Euro bei einem ISEE-Wert zwischen 15.750 Euro und 31.500 Euro sowie 63 Euro bei einem ISEE-Wert zwischen 31.500 Euro und 48.300 Euro. Für Kinder mit Behinderung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres erhöhen sich die Beträge je nach ISEE-Wert auf 342,30 Euro, 220,50 Euro bzw. 194,25 Euro. Für Kinder mit Behinderung über 21 Jahren betragen die monatlichen Leistungen je nach ISEE-Wert 284,55 Euro, 155,40 Euro bzw. 137,55 Euro.<BR \/><BR \/>Mit der nun anstehenden Ausweitung des Bezugszeitraumes vollzieht das Land eine Harmonisierung mit staatlichem Recht: Das einheitliche Kindergeld des Staates (Assegno unico per i figli) wird ebenfalls bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres ausbezahlt. „Durch die Anpassungen, die in diesem Jahr erstmals gegriffen haben, haben rund 1800 Familien erstmals diese Leistung beanspruchen können. Von der nun anstehenden Neuerung erwarten wir uns zusätzlich 4700 Familien zu erreichen und so mit dieser Leistung noch mehr in die Breite zu gehen. Damit wollen wir den Familien eine konkrete Unterstützung bieten“, unterstreicht die Familienlandesrätin.<BR \/><BR \/>Nach dem grünen Licht vonseiten der Landesregierung werden nun verwaltungsintern die nächsten Schritte gesetzt, um die beschlossenen Änderungen mit dem nächsten, im März beginnenden Bezugsjahr umsetzen zu können.