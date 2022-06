Landeskrankenhaus Bozen: Wartungsarbeiten in der Tiefgarage

Der Gesundheitsbezirk Bozen teilt mit, dass aufgrund notwendiger Wartungsarbeiten ab Dienstag, dem 7. Juni 2022, in der Tiefgarage des Krankenhauses Bozen eine reduzierte Anzahl an Besucherparkplätzen zur Verfügung stehen werden.Die Besucher sind gebeten der Beschilderung vor Ort zu folgen und auf die verfügbaren Parkplätze im Freien auszuweichen. Die Wartungsarbeiten werden ungefähr 2 Monate in Anspruch nehmen.