Landesrätin Deeg besucht innovatives Betreuungsprojekt

Die 2019 gegründete Sozialgenossenschaft „Roaner Lernfreunde“ bietet hochsensiblen Kindern eine besondere Lern- und Erlebnisumgebung. Das Umfeld dafür bildet der Bauernhof Rainergut bei Sarns, oberhalb von Brixen, der von Sabine und Klaus Mader bewirtschaftet wird.Soziallandesrätin Waltraud Deeg hat vor Kurzem das Projekt vor Ort kennengelernt. „Es muss unser Ziel als Gesellschaft sein, allen Kindern eine Lern- und Betreuungsumgebung zu sichern, die ihren Bedürfnissen bestmöglich entgegenkommt. Besonders hochsensible Kinder finden hier vielleicht etwas mehr Zeit und eine andere Umgebung, um sich nach einiger Zeit auch wieder ins 'normale' Bildungsumfeld einfügen zu können.“Das Projekt leiste damit eine wichtige Präventionsarbeit und trage dazu bei, dass Probleme im Bildungsalltag bis hin zum Schulabbruch vermieden werden könnten. Am Rainergut würden dabei sich bietende Synergien zum Wohle von Kindern gut genutzt, was das Konzept der Sozialen Landwirtschaft mit Leben fülle, ist Deeg überzeugt. Die Landesregierung und die beteiligten Landesabteilungen arbeiten derzeit an den Detailregelungen, um künftig Projekte dieser Art besser finanziell unterstützen zu können.Hochsensibilität ist ein psychophysiologisches Konzept, das sich auf die unterschiedliche Sensitivität von Erlebtem und dessen Übertragung ins Gehirn bezieht. Hochsensible Kinder verarbeiten Eindrücke schneller, hören, schmecken und riechen mehr, weshalb sie alltägliche Erfahrungen oftmals als belastender empfinden können. In einer stressfreien Umgebung fällt es den betroffenen Kindern leichter, ihre Potentiale zu entfalten.Hier setzt das Konzept der Sozialgenossenschaft „Roaner Lernfreunde“ an: Das Klassenzimmer wird nach draußen verlegt und Lebenserfahrungen werden mit dem Alltag auf einem biodynamisch geführten Bauernhof verbunden. Die Sozialgenossenschaft arbeitet eng mit der nahe gelegenen Waldorfschule Brixen sowie mit den deutschen Pädagogen Michael und Johannes Harslem zusammen.

lpa