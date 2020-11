Landesrat Widmann am Lesertelefon

Immer mehr rote Gemeinden, weitere Orte, denen die Rotstufung droht, ständig neue Einschränkungen, Krankenhäuser noch vor dem Winterbeginn am Limit: Das Coronavirus dominiert – so wie im Frühling – das Leben in Südtirol und die Gedanken vieler Menschen. Zu diesen Theman beantwortet Landesrat Thomas Widmann Ihre Fragen am „Dolomiten“-Lesertelefon.