Landesrat Widmann: Auch dritter Test ist positiv

Damit verlängert sich seine Quarantäne um weitere 7 Tage.„Ich fühle mich relativ gesund und viel besser als an manchem Tag seit der Infektion, aber ich gehe davon aus, dass ich das Virus noch in mir trage“, sagte Landesrat Widmann am Mittwoch Mittag dem Tagblatt „Dolomiten“, bevor er am Abend vom Sanitätsbetrieb telefonisch vom positiven Testergebnis in Kenntnis gesetzt worden ist.Wie berichtet, hatte sich Widmann bei einem Familienurlaub auf einem Boot mit dem Virus angesteckt und war dann am 10. Juli positiv getestet worden.Nach 11 Tagen, also Mittwoch vergangener Woche, wurde dann – wie vom Protokoll vorgesehen – der 2. PCR-Test vorgenommen, der wieder positiv ausgefallen ist und 7 Tage häusliche Isolation zur Folge hatte.In einem Video erzählte der Landesrat damals von seinen Erfahrungen.Am Mittwoch nun der dritte positive Test. „Meine Nasenschleimhaut ist immer noch angeschwollen. Mir sagt man, dass das eine Abwehrreaktion auf das Virus ist.“

