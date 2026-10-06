Der Gemeinderat beschloss nun einstimmig, als Dringlichkeitsmaßnahme den Transport selber in die Hand zu nehmen. Es wurde unverzüglich ein örtliches Taxiunternehmer damit beauftragt. <BR \/><BR \/>Für das heurige Schuljahr gelten neue Kriterien beim Schülertransport. So muss die Entfernung von Volks- und Mittelschülern zur nächsten Haltestelle oder Schule künftig mindestens zwei Kilometer betragen, damit ein Anspruch auf einen Sondertransport besteht. Bisher lag die Entfernung bei 1,5 Kilometern. Da Pinzon 1,8 Kilometer von Montan entfernt liegt und somit unter dem Limit von zwei Kilometern zu liegen kommt, findet somit kein Schülertransport des Landes auf dieser Strecke statt. „Die Gemeinde hat nun ein örtliches Taxiunternehmer damit beauftragt“, sagt Bürgermeister Leo Tiefenthaler.<BR \/><BR \/>Weiters wurde im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung die sechste Abänderung des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre 2026-2027-2028 samt Abänderung des einheitlichen Strategiedokumentes 2026-2028 einstimmig beschlossen. Es geht dabei um einen Gesamtbetrag von 231.916,20 Euro, mit welchem zusätzliche Arbeiten zur Sicherung der Gemeindestraße in Gschnon, das Brandschutzprojekt für die Turnhalle im Gemeindezentrum, die Dachsanierung der Forsthütte Hackelboden und mehrere andere Investitionen getätigt werden können. <BR \/><BR \/>Einstimmig genehmigt wurde auch die Verordnung über die Verkaufstätigkeit ohne festen Standort. Dies wurde notwendig, da seit geraumer Zeit Themenmärkte wie etwa Weihnachtsmarkt oder Genussmeile – abgehalten werden und seit kurzem eine entsprechende Verordnung hierfür erforderlich ist. Auch die Verordnung für die Gewährung und Auszahlung von Beiträgen an Unternehmen für Projekte zur nachhaltigen Entwicklung wurde einstimmig gutgeheißen. Schließlich wurde auch die Verlängerung der festgelegten Gemeindeaufenthaltsabgabe bis 2030 einstimmig genehmigt. „Dies garantiert der Tourismusorganisation Ferienregion Südtirols Süden die finanziellen Mittel und gewährleistet somit eine längerfristige Planung“, so Tiefenthaler.