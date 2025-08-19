Es stockt und staut auf Südtirols Straßen, besonders in Gröden und im Pustertal, wie die Verkehrsseite „ <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it<\/a>“ berichtet. Auf der Grödner Staatsstraße ist taleinwärts – zwischen Pontives und St. Christina – mit Verzögerungen von bis zu 40 Minuten zu rechnen.<h3>\r\nStau und Straßensperre im Pustertal<\/h3>Autofahrer, die hingegen auf der Pustertaler Staatsstraße unterwegs sind, müssen sich auf Wartezeiten von bis zu 35 Minuten zwischen St. Lorenzen und Rasen-Antholz einstellen. Zwischen Rasen-Antholz und Niederdorf kommt es taleinwärts ebenfalls zu Verzögerungen von mehr als einer halben Stunde.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus bleibt die Landesstraße 44 ab dem Antholzer See bis zum Staller Sattel nach einem Murenabgang am Freitag noch voraussichtlich bis 19 Uhr gesperrt.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Bitte geben Sie uns Bescheid.<\/a>