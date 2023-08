Landesstraße ins Pfitschtal: Mauern werden verbessert

Auf mehreren Abschnitten wird dieser Tage auf der Landesstraße ins Pfitschtal (LS 508) gearbeitet. Die Mitarbeiter des Straßendiensts Eisacktal sanieren brüchig und instabil gewordene Mauerstellen.„Wir wollen nicht nur die Verkehrssicherheit, sondern vor allem auch die Resilienz der Straßen in Südtirol verbessern, wozu jeder kleine Eingriff beiträgt“, betont Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. „Durch schnelle Reparaturen und kluge Verbesserungen können wir Straßenstruktur, die durch Wetter und Verkehr belastet wird, länger nutzen. So sparen wir langfristig Kosten für umfangreichere Reparaturen“, erklärt Alfreider.Die Mauersanierungen an mehreren Stellen der Landesstraße ins Pfitschtal gehören zu den Instandhaltungsarbeiten, die der Straßendienst mit eigenen Mitarbeitern erledigt, um rasch für mehr Sicherheit zu sorgen, sagt Martin Kanitscheider, Direktor des Straßendiensts Eisacktal.