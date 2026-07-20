Die bergseitige Fahrspur im Bereich der Abbruchstelle auf der Landesstraße nach Hafling ist seit Donnerstag, 9. Juli, wieder einspurig befahrbar. <BR \/><BR \/>Diese provisorische Fahrspur mit wechselweiser Einbahnregelung wurde innerhalb von nur zehn Tagen nach dem verheerenden Unwetter errichtet und hat seither die Erreichbarkeit Haflings sowohl für den privaten als auch für den öffentlichen Verkehr sichergestellt. <BR \/><BR \/>Parallel zum laufenden Verkehr wurde zügig und professionell an der zweiten Fahrspur gearbeitet, mit dem Ziel, den Straßenabschnitt so rasch wie möglich vollständig wiederherzustellen.<BR \/><h3>\r\n\r\n<\/h3><BR \/>Für die Betonierung der talseitigen Stahlbetonstützmauer ist eine eintägige Vollsperre der Landesstraße nach Hafling erforderlich. Um die Positionierung der Betonmischer und Betonpumpen zu ermöglichen und die Betonierarbeiten sicher und ohne Beeinträchtigungen durchführen zu können, wird die Straße am Donnerstag, 23. Juli, von 9 Uhr bis etwa 17 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird über Mölten und Vöran umgeleitet.<BR \/><BR \/>„Danke für das Verständnis an alle, die nach Hafling unterwegs sind, an den Straßendienst und die beauftragten Unternehmen und deren Mitarbeiter für die ausgezeichnete Arbeit, die hier geleistet wird,“ betont Infrastrukturenlandesrat Daniel Alfreider.