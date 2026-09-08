Die Gesamtkosten belaufen sich nun auf 42 Millionen Euro. Davon sind rund 30 Millionen Euro für die Bauarbeiten und rund 12 Millionen Euro für die der Verwaltung zur Verfügung stehenden Beträge vorgesehen.<BR \/><BR \/>„Mit dieser Maßnahme führen wir den Ausbau der Landesstraße nach Völs konsequent weiter und greifen in einem Abschnitt ein, der aus geologischer Sicht und hinsichtlich der Sicherheit besonders anspruchsvoll ist“, unterstreicht Mobilitäts- und Infrastrukturlandesrat Daniel Alfreider. „Unser Ziel ist es, diese wichtige Verbindung zwischen Blumau, Völs, Seis, Kastelruth und der Seiser Alm sicherer, moderner und zuverlässiger zu machen.“<BR \/><h3>\r\nDas zweite Baulos<\/h3><BR \/>Das Projekt sieht den Ausbau der bestehenden Straßenführung sowie im geologisch besonders gefährdeten Bereich zwischen Kilometer 2,520 und Kilometer 3,040 den Bau eines neuen, rund 500 Meter langen Tunnels vor. <BR \/><BR \/>Die Straßenabschnitte vor und nach dem Tunnel mit einer Länge von rund 600 beziehungsweise 350 Metern werden zudem talseitig und punktuell auch bergseitig verbreitert. Vorgesehen sind Stützmauern aus Beton, die mit Naturstein verkleidet werden.<BR \/><BR \/>„Das erste Baulos zwischen Kilometer 1,450 und Kilometer 1,950, zu dem auch die Bushaltestelle 'Faust' gehört erklärt befindet sich derzeit in Bau und soll im kommenden Frühjahr abgeschlossen werden“, erklärt Ingenieur Paolo Nannucci vom Amt für Straßenbau Mitte\/Süd. <BR \/><BR \/>„Mit der für das kommende Jahr vorgesehenen Ausschreibung des zweiten Bauloses schaffen wir die Voraussetzungen dafür, die bereits begonnenen Arbeiten entlang dieser wichtigen Straßenverbindung konsequent fortzuführen.“<BR \/><BR \/>Die Kostenanpassung wurde aufgrund zusätzlicher planerischer Erkenntnisse aus den geognostischen Untersuchungen, höherer Sicherheitsanforderungen infolge neuer gesetzlicher Bestimmungen und Richtlinien zwischen 2021 und 2025 sowie der Anpassung der Einheitspreise an die Preissteigerungen der vergangenen Jahre notwendig.<BR \/><BR \/>Derzeit wird das Ausführungsprojekt ausgearbeitet. Die Finanzierung der 42 Millionen Euro für das zweite Baulos ist bereits im mehrjährigen Landesprogramm für Straßenbauvorhaben 2026–2028 vorgesehen.