Landesverband der Sozialberufe: „Eine ehrgeizige Zukunft für Frauen“

In einer Zeit, in der die Welt die Covid-19-Pandemie überwindet und deren Auswirkungen auf das Leben am Arbeitsplatz und zu Hause abwägt, stehen diese Themen ganz oben auf der Tagesordnung. Sie waren Gegenstand eines interparlamentarischen Treffens am 3. März im Vorfeld des Internationalen Frauentags 2022.Der Landesverband der Sozialberufe, identifiziert sich mit diesen Themen.„Die Corona-Pandemie, hat allen eindrücklich vor Augen geführt, wie dringend wir als Gesellschaft auf die Menschen angewiesen sind, die in den Gesundheits- Sozialberufen und Bildungsberufen arbeiten und es sind überdurchschnittlich viele Frauen die in diesen Berufen arbeiten.Diese verdienen sich eine ehrgeizige Zukunft nach der Covid-19-Pandemie. Statt 'Immer das Gleiche' sollte es 'Endlich das Gleiche' heißen.“

