Landesweiter Probealarm erfolgreich abgeschlossen

Bis der einminütige Signalton im ganzen Land erschallt, muss ein genau festgelegtes Protokoll abgearbeitet werden, an dem mehrere Stellen beteiligt sind.

Damit im Ernstfall alles reibungslos funktioniert, wurde am Donnerstagvormittag probeweise ein Notfall simuliert.



Ein Bürgermeister meldete telefonisch über die Einheitliche Notrufnummer 112 einen Notfall.Die Berufsfeuerwehr kontaktierte daraufhin Landesnotrufzentrale und Verkehrsmeldezentrale, die wiederum die Informationen an den Bevölkerungsschutz weitergaben.Dort muss im Notfall ein Text verfasst werden, der genehmigt werden muss, bevor er an die Verkehrsmeldezentrale verschickt wird, wo die Meldung eingelesen und an die Radio- und TV-Stationen versendet wird.Anschließend wird nach Überreichung eines offiziellen Umschlags in der Landesnotrufzentrale der Alarm ausgelöst.Das alles muss innerhalb von nicht mehr als 30 Minuten passieren – was am Donnerstag auch geklappt hat.Ob alle rund 550 Sirenen im Land ausgelöst wurden, steht derzeit noch nicht fest, wird aber im Laufe des Tages ermittelt.

liz