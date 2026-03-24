Zwei Menschen wurden bei einem russischen Angriff in der ostukrainischen Region Poltawa getötet, wie der Leiter der ukrainischen Armeeverwaltung, Witali Djakiwnitsch, im Onlinedienst Telegram erklärte. Elf weitere Menschen seien außerdem verletzt worden. Bei dem Angriff seien Wohngebäude und ein Hotel beschädigt worden. Zudem seien Feuer ausgebrochen.<BR \/><BR \/>In der südukrainischen Region Saporischschja wurden bei einem „massiven kombinierten Raketen- und Drohnenangriff“ ein Mensch getötet und drei weitere verletzt, wie der Regionalgouverneur Iwan Fedorow im Onlinedienst Telegram erklärte. Sechs Wohngebäude, zwei Wohnhäuser, ein Einkaufsladen, eine industrielle Infrastruktureinrichtung sowie weitere Gebäude seien bei dem Angriff beschädigt worden.