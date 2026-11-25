Besonders eng mit dem Wetterdienst verbunden ist Michela Munari, die den Aufbau von Anfang an begleitet und geprägt hat. Bereits seit 1991 war sie im Hydrographischen Amt tätig, dessen Leitung sie 1998 übernahm. Seit dem Jahr 2020 leitet sie das Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz, damals wurde das Amt für Hydrologie und Stauanlagen davon abgetrennt. Ihre Tätigkeit spannt damit einen Bogen von den Anfängen des Landeswetterdienstes bis zu den heutigen Angeboten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388880_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Wir sind das erste Glied der Informationskette bei Wetterereignissen, die für den Bevölkerungsschutz relevant sind“, erklärt Amtsdirektorin Munari. „Auf unseren Prognosen und Messdaten bauen die Fachleute auf, die mögliche Gefahren und deren Auswirkungen auf Menschen, Siedlungen und Infrastrukturen bewerten. Damit schaffen wir eine wichtige Grundlage, um frühzeitig zu warnen und Schutzmaßnahmen vorbereiten zu können.“<BR \/><BR \/>„Drei Jahrzehnte Landeswetterdienst stehen für den kontinuierlichen Aufbau von Fachwissen, Erfahrung und Verlässlichkeit“, unterstreicht der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger. „Wetterinformationen und Lawinenwarnungen sind weit mehr als technische Dienstleistungen: Sie geben den Menschen eine wichtige Orientierung im Alltag und bilden zugleich eine unverzichtbare Grundlage für den Schutz von Menschen und Infrastrukturen. Mein Dank gilt allen, die diesen Dienst über die Jahre mit großem Engagement aufgebaut und weiterentwickelt haben. Besonders hervorheben möchte ich dabei die fachliche Kompetenz und den persönlichen Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich dafür sorgen, dass diese wichtigen Informationen rechtzeitig und zuverlässig zur Verfügung stehen“, so Unterweger.<BR \/><BR \/>Heute reicht das Angebot von den Vorhersagen für ganz Südtirol über das Gemeindewetter bis zum Bergwetter. Messwerte, Niederschlagsradar und Satellitenbilder ergänzen die Berichte. Über das Wetterportal und die App „Wetter Südtirol“ sind die Informationen auch unterwegs verfügbar, etwa gemeindebezogene Gewittermeldungen oder der Lawinenreport. Damit stehen das ganze Jahr über unterschiedliche Informationen für den Alltag, die Arbeit und die Freizeit und den Zivilschutz zur Verfügung.<BR \/><BR \/>Das 30-jährige Jubiläum des Landeswetterdienstes und das 48-jährige des Lawinenwarndienstes richten den Blick einerseits auf eine solide Erfahrung und in den Jahren gewachsene Fachkompetenz, andererseits auch auf die zukünftigen Entwicklungen und Herausforderungen der kommenden Jahre.