Die Nutzung des Landschaftsfonds belege ein stetes Interesse an Initiativen, die zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Südtiroler Natur- und Kulturlandschaft beitragen können, zieht der für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz und Raumentwicklung zuständige Landesrat Peter Brunner Bilanz: „Der Landschaftsfonds erlaubt es, im Interesse der Verwaltung dort fördernd mitzuwirken, wo Private oder Institutionen sich für die Umsetzung von gezielten Maßnahmen im Bereich Natur, Landschaft und Raumentwicklung engagieren wollen“, erklärte Brunner.<BR \/><h3>\r\nBreite Palette an Fördermöglichkeiten<\/h3>Die Palette an Fördermöglichkeiten ist breit: Zahlenmäßig bildeten die Gesuche um Unterstützung von Heubringungs- und Materialtransporten im Zusammenhang mit extensiv bewirtschafteten unerschlossenen Almen in geschützten Gebieten den Schwerpunkt der im laufenden Jahr eingereichten Anträge beim Landschaftsfonds. Dafür wurden etwas mehr als 86.800 Euro bereitgestellt.<BR \/><BR \/><BR \/>Für verkehrsberuhigende Maßnahmen und die Einführung eines Shuttlebusdienstes in den Nationalparkgemeinden Martell und Ulten gewährte die Kommission über 16.600 Euro.<BR \/><BR \/><BR \/>Für die Durchführung von Lebensraumverbesserungsmaßnahmen für geschützte Tierarten und den Erhalt von extensiv bewirtschafteten Weideflächen wurde von der Kommission für den Landschaftsfonds eine Bezuschussung mit insgesamt circa 46.000 Euro befürwortet.<BR \/><BR \/><BR \/>Gezielte Maßnahmen in der Pfarrkirche von Wiesen und der Rastenbachklamm in Zusammenhang mit der Optimierung des Lebensraums von heimischen, geschützten Fledermausarten werden hingegen über den Landschaftsfonds mit rund 8000 Euro unterstützt.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Kommission für den Landschaftsfonds sprach sich weiters für die Vergabe von circa 30.000 Euro für die Instandhaltung eines geschützten Waales aus.<BR \/><BR \/><BR \/>Auch dem Antrag zur Instandhaltung eines historischen Klettersteiges im Naturpark Drei Zinnen wurde mit der Bereitstellung von rund 13.700 Euro stattgegeben. Etwas mehr als 23.000 Euro wurden für ein Filmprojekt zum Naturpark Texelgruppe und knapp 7000 Euro für naturpädagogische Initiativen bereitgestellt.