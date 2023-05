Landwirtschaft nach Unwetter-Serie in großer Sorge

Folgen der Bodenversiegelung der vergangenen Jahrzehnte problematisch

Die Wettervorhersagen deuten auf einen unbeständigen Juni hin, nachdem der Mai von Unwettern und damit verbundenen dramatischen Ereignissen geprägt war. STOL hat berichtet. An einem einzigen Tag sind in dem Zeitraum in Italien bis zu 13 Wasserstürme und heftige Hagelstürme von Norden bis Süden über Städte und Landschaften hinweggefegt: Dies geht aus einer Analyse des Landwirtschaftsverbandes Coldiretti auf der Grundlage von Daten der Eswd (European severe weather database) hervor. Diese bezieht sich auf die Unwetterwelle im Frühjahr, die große Verluste in der Landwirtschaft und Schäden an Infrastrukturen verursacht hat.In den vergangenen 50 Jahren sei fast jede dritte landwirtschaftliche Fläche in Italien verschwunden (minus 30 Prozent): Die landwirtschaftliche Nutzfläche in Italien habe sich auf 2,8 Millionen Hektar reduziert.„Italien muss sein landwirtschaftliches Erbe und seine Verfügbarkeit von fruchtbarem Land mit einer angemessenen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Anerkennung der Rolle der Tätigkeit auf dem Lande verteidigen“, mahnt Coldiretti-Präsident Ettore Prandini. „Es ist notwendig, die Verabschiedung des Gesetzes über den Bodenverbrauch zu beschleunigen, das seit Jahren im Parlament liegt.“ Wie berichtet, hatte ein heftiges Unwetter, das von einem außergewöhnlichen Hagelschlag begleitet wurde, am Dienstagabend den oberen Teil des Gardasees heimgesucht.Besonders betroffen war die Stadt Torbole im Trentino. Der Wolkenbruch mit starkem Wind verwandelte sich bald in einen Hagelsturm, der lange anhielt und schließlich große Überschwemmungen verursachte, wobei die Hagelkörner wie eine dicke Schneeschicht liegen blieben.