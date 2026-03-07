Bei dem Unfall kollidierten kurz nach 7 Uhr ein Pkw und ein voll besetzter Reisebus aus Deutschland. Laut Polizeiangaben wurden vier Personen ins Spital gebracht, zwei davon wurden schwer verletzt. 20 der insgesamt 47 Businsassen erlitten leichte Blessuren. Die kilometerlangen Staus lösten sich nur langsam auf.<BR \/><BR \/>Die Ursache für den Unfall bei Bichlbach (Bez. Reutte) ist bisher unklar, so die Polizei am Nachmittag. Der 66-jährige deutsche Pkw-Lenker und seine Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.<BR \/><BR \/>Der 66-Jährige wurde mit der Rettung ins Spital nach Reutte gebracht, die Frau mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Murnau geflogen. Eine weitere Frau, die am Rücksitz des Pkw saß, sowie der 57-jährige Buslenker aus Griechenland wurden ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Unfallfahrzeuge seien erheblich beschädigt worden, so die Polizei.<h3>\r\nGroßeinsatz am Unfallort<\/h3>Die Staus infolge des Unfalls reichten laut ÖAMTC teilweise bis Nassereith zurück, in der Gegenrichtung staute sich der Verkehr fast bis Reutte. Ein Ausweichen war nur großräumig möglich. Ab 9.00 Uhr wurde der Verkehr wechselseitig angehalten, um 10.20 Uhr waren beide Fahrstreifen wieder frei. Gegen 11.00 Uhr betrug die Länge des Staus laut ÖAMTC in Richtung Norden aber noch immer gut 17 Kilometer. Vor Ort im Einsatz waren unter anderem ein Notarzthubschrauber sowie über 50 Kräfte der Polizei, der Rettung und der Feuerwehren, die unter anderem ausgetretenen Treibstoff binden mussten.