Lange Wartezeiten an A22-Mautstellen: „Nicht am Kassenpersonal sparen“

Der Eisacktaler Bezirksobmann der SVP Herbert Dorfmann ist erzürnt: „Die Menschen längs der Autobahn im Eisacktal sind seit Jahrzehnten hohem Abgasausstoß und inakzeptabler Lärmbelästigung ausgesetzt.“ Eine Stunde Leerlauf im Auto koste einen Liter Treibstoff. Der höhere Treibstoffverbrauch bedeute mehr COin der Atmosphäre und verstärke den Treibhauseffekt, betont der Bezirksobmann gemeinsam mit den SVP-Funktionären Magdalena Amhof, Helmut Tauber und Renate Gebhard.In den vergangenen Wochen hätten sich die langen Warteschlangen an den Mautstellen täglich wiederholt, bei der Autobahnausfahrt in Sterzing gab es immer wieder kilometerlange Staus. Die Fahrspuren an der Mautstelle Sterzing seien nur teilweise benutzbar, sagen die politisch Verantwortlichen: „Die A22 hat offensichtlich an saisonalem Sommerpersonal gespart, um die Covid-19-bedingten Einbußen wieder wettzumachen.“Leider sei der Verkehr auf der A22 nach anfänglichem Rückgang wieder auf dem früheren hohen Niveau angelangt. Umso unverständlicher sei der Personalabzug. „Diese Sparmaßnahme wirkt sich nur minimal auf das Budget der A22 aus“, sagt Herbert Dorfmann. Die Auswirkungen auf die Anrainer hingegen seien desaströs.In ihrem Brief an den Präsidenten der Brennerautobahn AG Hartmann Reichhalter und an Geschäftsführer Diego Cattoni fordern die SVP-Politiker des Eisacktales dringend die Rückkehr zu mehr Kassenpersonal an den Mautstellen, damit sich die Situation so schnell wie möglich entspannt: „Solch unnütze Sparmaßnahmen dürfen in Zukunft nicht wieder vorkommen.“ Die vermeintlich schwierige Wirtschaftslage der A22 dürfe die Lebensqualität der Eisacktaler Bevölkerung nicht weiter verschärfen.

