Die Tourismusbranche kann sich laut einer aktuellen Erhebung des Marktforschungsinstituts Tecnè im Auftrag von Federalberghi auf ein Rekordgeschäft einstellen: Die Umsätze werden auf 8,8 Milliarden Euro geschätzt.<BR \/><BR \/>Besonders viel Verkehr wird schon am 5. Dezember erwartet. An diesem Freitag machen sich voraussichtlich 6,5 Millionen Italiener auf den Weg, 4,9 Millionen weitere folgen am Samstag, 6. Dezember. <BR \/><BR \/>Die meisten bleiben dabei im eigenen Land. Beliebt sind Städtetrips ebenso wie Regionen, die mit ihrer Natur begeistern.<BR \/><BR \/> Unangefochtener Favorit bei den Unterkünften sind Hotels und klassische Feriendörfer.