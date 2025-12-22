<BR \/><BR \/>Am Samstag wurden die Ordnungshüter in ein Geschäft der Altstadt gerufen: Dort soll ein Mann einen Angestellten bedroht haben. Zuvor soll der Verdächtige mehrere Modeartikel genommen und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen haben. Der Langfinger störte sich offenbar nicht am Alarm, den er dadurch im Eingangsbereich ausgelöst hatte.<BR \/><h3>\r\nVerdacht: Angestellten tätlich angegriffen <\/h3>\r\nAuf den Mitarbeiter des Geschäfts, der ihn dann stellte, soll er hingegen sehr wohl reagiert haben. Laut einer Aussendung der Quästur soll der Verdächtige den Angestellten auch körperlich angegriffen haben, um die Flucht ergreifen zu können. Die sofort herbeigeeilten Polizisten konnten den mutmaßlichen Täter schließlich verhaften. <BR \/><BR \/>Wie sich herausstellte, handelt es sich beim Verdächtigen um einen bereits amtsbekannten 36-jährigen Rumänen. Der Mann wurde ins Bozner Gefängnis gebracht. <BR \/><h3>\r\nDrei weitere mutmaßliche Langfinger am selben Tag <\/h3>\r\nAm selben Tag zeigten die Beamten drei weitere Personen an. Ein 64-jähriger Italiener soll eine Jacke aus einem Geschäft entwendet haben, während zwei Peruanerinnen im Alter von 30 und 34 Jahren in einem Einkaufszentrum gestohlen haben sollen. Alle drei wurden angezeigt. <BR \/><BR \/>In der Nacht auf Sonntag standen die Ordnungshüter am Dominikanerplatz im Einsatz – um zu verhindern, dass es erneut zu einer Gewalteskalation kommt. Der zentrale Platz in Bozen war in den vergangenen Wochen vermehrt Schauplatz von Schlägereien gewesen.<BR \/><BR \/>Dort entdeckten die Beamten bei der Kontrolle eines 22-jährigen Marokkaners ein Multifunktionsmesser mit einer Klingenlänge von sechs Zentimetern. Auch er war bereits amtsbekannt und wurde wegen Mitführen gefährlicher Gegenstände bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.