Langfinger in Weingütern auf Tour

„Es muss in der Nacht auf Donnerstag oder Freitag vergangener Woche passiert sein; wir haben nur noch den fahrbaren Untersatz der Pumpe vorgefunden. Die Schrauben waren offen, die Pumpe weg“, erzählt Ambach. Die Pumpen werden für die Beregnung in den Weingütern eingesetzt und müssen mit dem Traktor befördert werden. So bleiben sie auch oft in den Gütern zurück – was Begehrlichkeiten weckt.„So eine Pumpe wiegt rund 50 Kilogramm und kostet an die 1000 Euro; bei den hohen Preisen für Eisen ist allein schon der Materialwert hoch“, sagt Ambach. Es ist bereits die dritte Pumpe, die in seinen Weingütern gestohlen wurde.Vor ein paar Jahren waren es die Wassermessuhren aus Messing, die den Kalterer Weinbauern abhanden kamen (die „Dolomiten“ berichteten am 7. Oktober 2017; siehe digitale Ausgabe). „Weil die Beregnung über eine Genossenschaft lief, wurden Uhren angebracht. So konnte gerecht – je nach Verbrauch – abgerechnet werden“, betont Ambach. Jetzt wird wieder das Pauschalsystem angewandt.Mit dem Problem der entwendeten Arbeitsgeräte sind Kalterns Bauern wahrlich nicht allein. Auch andernorts in Südtirol gibt es immer wieder Diebstähle in Obstwiesen und Weinbergen zu vermelden.

