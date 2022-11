Langfinger ziehen durch Geschäfte: „Wir Kaufleute warnen uns gegenseitig“

Dem Blick der Überwachungskameras bleibt nichts verborgen.

Bozen: 11 Einsätze wegen Diebstählen am Wochenende

„Wir bemerken immer wieder, dass gewisse Kunden kommen, die sich auffällig benehmen, sich verstecken oder warten, bis man irgendwo anders hingeht, um dann ins Regal zu greifen“, berichtet Ladurner, der die gleichnamige Parfümerie unter den Meraner Lauben betreibt. Diebe brächten präparierte Taschen oder Beutel mit, Alufolie zum Umwickeln der Beute, um Anti-Diebstahl-Plaketten auszuschalten: „Langsam, unauffällig, aber zügig verlassen sie dann das Geschäft. Unsere Mitarbeiterinnen erkennen es schon an der Mimik, wenn jemand so etwas im Schilde führt.“Doch leider verhindere das Diebstähle nicht – so auch am frühen Montagnachmittag: Ein Paar betritt das Geschäft, sieht sich um und geht dann wieder. Später stellt sich heraus: Mitgenommen haben die beiden 2 Flakons mit einem Duft von Yves Saint Laurent. Kostenpunkt: 280 Euro. Bezahlt haben sie dafür nicht. Warum? Ladurner mutmaßt: „Das sind eben Kultartikel, Luxusprodukte, die jeder gerne hat.“Angezeigt hat er diesen jüngsten Vorfall nicht. „Ich bin oft auf der Polizeistation gewesen und habe Meldungen gemacht. Dann ziehen ein paar Monate ins Land, die Diebe werden einvernommen, ich muss vor Gericht erscheinen und aussagen.“ Der Aufwand sei ihm zu groß, sagt er. Ladurner und seine Kollegen sind dazu übergegangen, sich gegenseitig zu warnen: „Auch die beiden von gestern sind in Meran stadtbekannt“, sagt er.Nicht nur in Meran sind Diebstähle in Geschäften fast an der Tagesordnung: Zwischen Samstag und Sonntag sind Beamte der Bozner Quästur 11 Mal zu solchen Einsätzen gerufen worden: 9 Täter konnten ermittelt und angezeigt werden.Ganz unterschiedliche Vorgehensweisen und Eigenschaften legten die Kriminellen an den Tag: Eine 63-Jährige wurde beim Stehlen im Supermarkt erwischt. 2 sich besonders aggressiv gebende Schwestern in einem Bozner Einkaufszentrum wehrten sich und schubsten die Verkäuferin, als diese sie mit der Beute aufhalten wollte. Die beiden müssen sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.Auch ein Mann, der teure Kleidung aus einem Bozner Geschäft gestohlen hatte, wurde dank der Aufzeichnungen einer Kamera identifiziert. Die Jacken, die er hatte mitgehen lassen, hatte er noch bei sich, als die Beamten ihn fanden. Er wurde angezeigt.