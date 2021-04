Langkofel: Tourengeher aus Rinne geborgen

Der 19-Jährige fuhr mit einer Gruppe nahe der Langkofelhütte, beim Einstieg in den Oskar-Schuster-Steig, in eine Rinne ab.Dabei öffnete sich die Bindung eines seiner Skier und er kam zu Fall. Der Tourengeher rutschte etwa 150 Meter über die Rinne und ein Schneefeld hinab und musste mit einer Seilwinde vom Bergrettungsdienst Gröden und dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 geborgen werden. Anschließend wurde er in das Krankenhaus Brixen gebracht.

