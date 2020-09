Langsam aber sicher: Temperaturen gehen zurück

Während man sich am Freitag noch über viel Sonnenschein und überdurchschnittlich warme Temperaturen für diese Jahreszeit freuen kann, beginnt das Hoch ab Samstag dann langsam aber sicher wieder zu schwächeln, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin berichtet.Zunächst ist in einem Mix aus Sonne und Wolken auch mit Hochnebeln in einigen Landesteilen zu rechnen, die Luftschichten werden etwas feuchter.Spätestens im Laufe des Sonntags kann es vereinzelt zu Regenschauern kommen. Zu Wochenbeginn und im Laufe der nächsten Woche werden diese dann häufiger und es wird zunehmend unbeständig.Gleichzeitig mit dem Wetterumschwung gehen die Temperaturen ebenfalls Tag für Tag um einige Grade zurück. Ab Mittwoch werden sie voraussichtlich nicht mehr über die 23 Grad hinausgehen und es wird etwas herbstlicher.

aj