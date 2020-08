Langtaufers: Gletschertor eingestürzt

Wie STOL-Leserin Nadine Plangger mitteilt, ist das Gletschertor, das sich seit einigen Jahren auf dem Gletscherlehrpfad in Langtaufers auf rund 2500 Metern gebildet hatte, eingestürzt.Sie habe es noch kurz zuvor intakt fotografieren können; diese Fotos stellte sie nun ebenfalls zur Verfügung.Das Gletschertor hatte im übrigen auch internationale Bekanntheit erlangt. Unter anderem im Internet wird es immer wieder bei Wegbeschreibungen in Richtung Langtauferer Bergwelt erwähnt. Die Autoren werden sich in Zukunft anderweitig orientieren müssen.

stol