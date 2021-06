Langtaufers: Wolf reißt 5 Schafe

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Gesehen wurde er nie, dennoch hat der Wolf seine Spuren hinterlassen: Am 27. Mai wurden in der Nähe des Patzinbachs in Langtaufers 5 gerissene Schafe entdeckt. Sie gehörten demselben Bauern.Unter anderem wiesen Spuren im Schnee darauf hin, dass es sich um einen Wolf handeln musste.Schließlich konnte das Tier, das mit einem Sender aus der Schweiz versehen war, von der Forstbehörde Graun im Vinschgau geortet werden.So hatte man auch die Gewissheit, dass das Tier nach 2 Tagen das Langtauferer Tal verlassen hatte und über das Weißseejoch nach Österreich weitergezogen war.Der Rest der Schafherde wurde mittlerweile abgetrieben und befindet sich in Obhut des Hirten.Derzeit werden die Schafe auf der linken Talseite in Langtaufers gehalten, Mitte Juni werden sie dann üblicherweise auf den Schafberg getrieben.Erst am Wochenende war es im Überetsch zu einem Wolfsriss gekommen: In der Nacht auf Samstag hatte ein Wolf in Gaid bei Eppan15 Schafe gerissen.

liz