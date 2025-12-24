Bei Kontrollen im Straßenverkehr, die die Carabinieri der Kompanie Bruneck sowohl tagsüber als auch nachts durchführten, stellten die Ordnungshüter eine Reihe von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung fest. <h3>\r\nBeim Fahren Handy verwendet – 21 Führerscheine entzogen <\/h3>\r\nSo verlief ein Alkoholtest bei acht Lenkern positiv – die Werte waren so hoch, dass die Führerscheine der betroffenen Fahrer entzogen wurden. Ihren „Lappen“ losgeworden sind auch 21 weiteren Lenker, die laut einer Aussendung der Carabinieri am Steuer saßen und gleichzeitig das Mobiltelefon verwendeten. <BR \/><BR \/>Schließlich entzogen die Beamten acht weiteren Personen den Führerschein – diese sollen gefährliche Überholmanöver in unmittelbarer Nähe von Kreuzungen ausgeführt haben.