„Lassen Sie mich gehen oder ich steche Sie mit meiner gebrauchten Spritze“

Frau muss WOBI-Wohnung räumen

Am gestrigen Freitagvormittag wurden die Beamten der Bozner Staatspolizei von der Inhaberin eines Kräutergeschäfts gerufen, da sie eine Frau beim Diebstahl ertappt hatte. Es handelte sich dabei um die 38-jährige S. M. Sie hatte versucht, heimlich die Kasse im hinteren Teil des Ladens zu öffnen und Geldscheine zu entwenden.Nachdem die Besitzerin die Diebin an der Ladentür aufgehalten hatte, wurde sie von der 38-jährigen Boznerin mit den Worten bedroht: „Ich bin drogensüchtig, wenn Sie mich nicht gehen lassen, werde ich Sie mit einer gebrauchten Spritze stechen.“Die mutige Ladenbesitzerin ließ allerdings nicht locker, wehrte sich gegen die Faustschläge der drogenabhängigen Frau und konnte sich das gestohlene Geld zurückholen. Die 38-Jährige ergriff daraufhin die Flucht, konnte aber wenig später von der Polizei ausfindig gemacht werden. Nachdem die Frau mit Mühe auf die Wache gebracht worden war, wurde sie wegen Raubes auf freiem Fuß bei der Justizbehörde angezeigt.Bei der anschließenden Durchsuchung des Rucksacks wurde noch weitere gestohlene Ware aus einem Bozner Supermarkt gefunden, die dann an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden konnte.S. M. lebte bis gestern in einer WOBI-Wohnung. Nachdem sie auch dort den Bewohnern einige Probleme bereitet hatte und ihr Apartment als Zufluchtsort für Kriminelle diente, wurde gestern mithilfe der Behörden und des Wohnungseigentümers die Räumung veranlasst.