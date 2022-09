„Last Post“ und Nationalhymne beenden Trauergottesdienst

Der Gottesdienst für seine Mutter hat König Charles III. sichtlich gerührt. Als zum Abschluss die Nationalhymne „God save the king“ ertönte, schienen sich die Augen des Monarchen, der nicht mitsang, mit Tränen zu füllen. Auch während des Trauerzugs zur Westminster Abbey, als Charles und andere Royals dem Sarg der Queen folgten, wirkte der König ergriffen.Der Sarg der Königin wird nach dem Trauergottesdienst von der Westminster Abbey in Begleitung wichtiger Royals sowie Hunderter Militärangehöriger in einer Prozession zum Wellington Arch gebracht. An den Straßen der Route hatten sich bereits Stunden vorher Hunderttausende Menschen versammelt, um ihrer Königin die letzte Ehre zu erweisen.