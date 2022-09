Lastwagen überfährt 6 schlafende Männer in Indien

In Indien hat ein Lastwagen 6 Männer überfahren, die auf einer Straße geschlafen haben sollen. 4 von ihnen starben an ihren Verletzungen, wie die Polizei laut dem örtlichen Fernsehsender NDTV am Mittwoch mitteilte.

6 Männer wurden in Indien – während sie schliefen – von einem Lastwagen überfahren – 4 von ihnen starben an der Schwere der erlittenen Verletzungen. - Foto: © shutterstock

Der Fahrer des Lastwagens sei in der Nacht zum Mittwoch schnell und unvorsichtig unterwegs gewesen. Er habe dann Fahrerflucht begangen.



Weil es an Straßen in der Regel weniger Stechmücken gibt, die Krankheiten wie Malaria übertragen können, legen sich arme Menschen ohne Obdach oft zum Schlafen lieber dorthin als an naturbelassenere Orte.