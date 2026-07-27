Gegen 8 Uhr morgens wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Der Unfall ereignete sich auf der Dorfstraße vor dem Roten Schloss (Ansitz Mühlrain). Aus noch ungeklärter Ursache stießen ein Pkw und ein Motorrad zusammen.<BR \/><BR \/>Bei dem Unfall wurde eine einheimische Autofahrerin leicht verletzt. Die zwei Personen auf dem Motorrad wurden ebenfalls verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und das Weiße Kreuz wurden alle drei zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus Schlanders eingeliefert.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Latsch, das Weiße Kreuz, die Dorfpolizei sowie der Notarzt. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und regelten den Verkehr.<BR \/><BR \/>Die Straße musste für rund eine Stunde vollständig gesperrt werden.