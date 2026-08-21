Der Zwischenfall ereignete sich kurz vor 22 Uhr. Im Gemeindegebiet von Latsch löste sich ein großer Felsbrocken und donnerte zu Tal. <BR \/><BR \/>Großes Glück hatte dabei ein Pkw-Lenker, der in der Folge auf den Stein auffuhr, jedoch nicht direkt getroffen und deshalb auch nicht verletzt wurde. <BR \/><BR \/>Die Vinschger Staatsstraße musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden. Der Verkehr wurde über das Ortszentrum von Latsch umgeleitet. Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Latsch.