Nach ersten Informationen kippte die Hebebühne aus bislang unbekannter Ursache um. Die beiden Personen wurden glücklicherweise nicht eingeklemmt, erlitten jedoch Verletzungen. Wie schwer diese sind, ist derzeit noch unklar.<BR \/><BR \/>Eine der verletzten Personen wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 ins Krankenhaus gebracht. Die zweite Person wurde vom Weißen Kreuz versorgt und abtransportiert.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Latsch kümmerte sich vor Ort um die Aufräumarbeiten und die Bergung der umgestürzten Hebebühne. Auch die Carabinieri standen im Einsatz.