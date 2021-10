Latzfons: Pkw kommt von Straße ab – Frau schwer verletzt

Ein Pkw mit 3 Touristen aus Deutschland an Bord kam auf einer Bergstraße von der Untergruberhütte in Richtung Latzfons von der Straße ab und stürzte rund 50 bis 60 Meter in die Tiefe.Eine Frau blieb schwer verletzt im Wagen eingeklemmt. Sie wurde den Wehrleuten aus dem Fahrzeug befreit und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin Dolomites ins Bozner Krankenhaus geflogen.Eine weitere Frau und ein Mann verletzten sich mittelschwer. Sie wurden mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus nach Brixen gebracht.Neben den Notarzthubschraubern und den Freiwilligen Feuerwehren von Klausen und Latzfons standen auch das Weiße Kreuz und die Carabinieri im Einsatz.

stol