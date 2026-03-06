Es handelt sich dabei um die Apcoa Italia AG, die zum Park- und Mobilitätsdienstanbieter Apcoa Group in Europa gehört. Nachdem alle notwendigen technische sowie organisatorische Arbeiten und Tests abgewickelt wurden, ist der Parkplatz seit 6. März 2026 wieder geöffnet, und zwar rund um die Uhr. <BR \/><BR \/>Die neuen Parkhausbetreiber müssen 1,1 Millionen Euro pro Jahr an das Land zahlen. Dies zeige, wie wichtig diese Infrastruktur für die Landeshauptstadt sei, und dass eine effiziente und moderne Verwaltung im öffentlichen Interesse liege, sagt Hochbau- und Vermögenslandesrat Christian Bianchi. Künftig will das Land laut Hochbau- und Vermögensressort in der Infrastruktur noch mehr traditionelle und alternative Mobilität verbinden. <BR \/><BR \/>„In Zukunft soll im ersten Untergeschoss ein Fahrradparkplatz entstehen. Ziel ist es, verschiedene Verkehrsmittel zu kombinieren“, sagt der Landesrat. Vorerst wird der Parkplatz weiter für Pkws genutzt. Einige Verbesserungen soll es aber schon in Kürze geben, besonders im Bereich Digitalisierung. So soll es möglich sein, Parkplätze im Voraus zu reservieren, über eine App zu bezahlen und elektronische Mautsysteme zu nutzen. Damit werde das Parken einfacher, schneller und komplett digital, sagt Bianchi.<BR \/><BR \/> „Nach einer sorgfältigen Marktanalyse haben wir einen starken europäischen Betreiber ausgewählt. Er garantiert gute Servicequalität, technologische Neuerungen und eine moderne Sicht auf städtische Mobilität. Die umfassenden Modernisierungen und die Vergütung ans Land zeigen, dass das Projekt solide ist und langfristig funktioniert“, ist Landesrat Bianchi überzeugt.