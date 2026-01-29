In den kommenden Tagen soll die „Lauben Parking“-Tiefgarage am Bahnhof an den neuen Betreiber, die Apcoa Parking Italia AG, übergehen. Wie berichtet, hat diese eine Ausschreibung des Landes gewonnen. Der bisherige Betreiber, die Central Parking AG, war dagegen leer ausgegangen.<BR \/><BR \/>Zum Schutz Letzterer sollte die Übergabe der Garage erst nach dem finalen Urteil erfolgen – das Verwaltungsgericht hat sich am späten Dienstagabend aber dagegen entschieden.<h3>\r\nEndgültige Entscheidung soll Ende März fallen<\/h3>„Wir nehmen das zur Kenntnis. Uns war es immer wichtig, dass die 300 Stellplätze der Garage immer zur Verfügung stehen. Jetzt warten wir auf eine Mitteilung des Landes, um die Tiefgarage dem neuen Betreiber zu übergeben“, erklärte Andreas Eccel, Verwaltungsrat und zugleich Sprecher der Central Parking AG, gestern gegenüber s+. Er nehme an, dass dies in den nächsten Tagen der Fall sein werde.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250223_image" \/><\/div>\r\n„Wir werden die Führung der Garage nach Rücksprache mit der Rechtsabteilung und mit dem bisherigen Betreiber an den Sieger der Ausschreibung übergeben“, betonte Daniel Bedin, Direktor im Landesamt für Vermögen, gestern auf Anfrage von „S+“. Weiterhin anhängig ist dagegen der Rekurs der Central Parking AG gegen die Ausschreibung des Landes.<BR \/><BR \/>Der Ex-Betreiber kritisiert, dass der Wettbewerb den bürgerfreundlichen Parktarif nach Landesbeschluss nicht vorsah. „Das endgültige Urteil des Verwaltungsgerichts erwarten wir Ende März“, erklärte Eccel gestern. Bis dahin wird die Tiefgarage offen bleiben – zu welchem Tarif, wird sich noch zeigen.