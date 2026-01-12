Das Unternehmen sei erst sehr kurzfristig über die Anordnung zur sofortigen Räumung informiert worden, heißt es in einer Aussendung. Hintergrund ist das noch laufende Vergabeverfahren für den zukünftigen Betrieb der Parkgarage. <BR \/><BR \/>Bisher wurde ein neuer Betreiber bestimmt, während die bisherige Konzession der Central Parking AG nicht verlängert wurde. Da ein Rekursverfahren noch anhängig ist und es bislang keine Übergangslösung gibt, befürchtet die Central Parking AG eine längere Schließung der Garage.<h3>\r\nRekursverfahren ist noch im Gange – Bisher keine Übergangslösung<\/h3>„Derzeit liegt kein konkretes Übergangsszenario vor. Es ist unklar, ab welchem Zeitpunkt der neue Betreiber den Betrieb aufnehmen kann, welche organisatorischen und technischen Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen und welche Übergabeschritte dafür zwischen den Beteiligten noch abzustimmen sind", erklärt Andreas Eccel, Vorstandsmitglied der Central Parking AG. <BR \/><BR \/>Eccel hebt hervor: „Dazu zählen unter anderem zentrale Abläufe des laufenden Betriebs, die technische Infrastruktur sowie laufende Nutzerverhältnisse, insbesondere mit Dauerparkern. Ohne diese Klärungen droht bei einer sofortigen Räumung eine vollständige Unterbrechung des Garagenbetriebs.“<BR \/><BR \/>Neben der drohenden Räumung könnte die neue Ausschreibung zur Führung der Parkgarage am Bozner Bahnhof auch höhere Tarife mit sich bringen ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/neuer-betreiber-hoehere-tarife" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie hier<\/a>).