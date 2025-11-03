Er wurde auf seinem Fahrrad von einem Auto erfasst, dessen Fahrer anschließend flüchtete, ohne Hilfe zu leisten. Ettore Pausini war, wie an Wochenenden üblich, auf einer Mountainbike-Tour außerhalb der Stadt unterwegs, als er von einem Fahrzeug in gleicher Fahrtrichtung angefahren und tödlich verletzt wurde. Trotz einstündiger Reanimationsversuche konnte er nicht gerettet werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233594_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Polizei fahndet derzeit mit Hilfe von Überwachungskameras und Straßensperren nach dem flüchtigen Fahrer. Es wird wegen Fahrerflucht und unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Wer die Rettungskräfte rief, berichtete, er habe gesehen, wie Pausinis Fahrrad „davonflog“. Die Rettungssanitäter versuchten eine Stunde lang, den Mann wiederzubeleben. Der Zustand des 78-Jährigen war jedoch zu schwer, aufgrund der Quetschungen und der erlittenen Verletzungen. Ärzte und Krankenpfleger versuchten fast eine Stunde lang, ihn am Straßenrand zu reanimieren, während Beamte der Ortspolizei und der Carabinieri den Verkehr regelten. Die Rettungsbemühungen blieben erfolglos.<BR \/><BR \/>Derzeit wird nach einem älteren Modell eines Opel Astra gesucht: Die Polizei von Bologna überprüft Überwachungskameras und Nebenstraßen, um den Fahrer zu finden, der nach dem Aufprall mit hoher Geschwindigkeit die Flucht ergriff. Die Aufnahmen einiger Überwachungskameras in der Gegend werden geprüft, auf den Videos ist jedoch das Kennzeichen nicht zu erkennen. Zwischen Bologna und San Lazzaro di Savena wurden mehrere Straßensperren eingerichtet. <BR \/><BR \/>Ettore Pausini war Witwer mit einer Tochter, die im Trentino lebt. Er war leidenschaftlicher Radfahrer und hatte 30 Jahre als Friseur gearbeitet. Vor einiger Zeit war er an Krebs erkrankt. Nach seiner Genesung wurde er einer der Botschafter der Organisation Onconauti, die Rehabilitationsangebote für Krebspatienten bereitstellt.