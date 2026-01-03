Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 12 Uhr alarmiert. Ein Traktor in einem Mistlager unter einem Stadel hatte vorerst unbekannter Ursache Feuer gefangen. <BR \/><BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren von Laurein und Proveis sowie die benachbarten Nonsberger Wehren aus Revò und Rum rückten aus. Sie bekamen das Feuer rasch in den Griff und konnten ein Übergreifen der Flammen verhindern. <BR \/><BR \/>Am Gebäude entstand kaum Schaden, der Traktor brannte jedoch aus. Verletzt wurde niemand, auch die Tiere konnten aus dem Stall gerettet werden.