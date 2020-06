„Laurin-Schläger“ festgenommen

Am Freitag klickten nun für den polizeibekannten 42-Jährigen die Handschellen. Er kommt aus dem Vinschgau, verfügt aber über keinen festen Wohnsitz,Nach den von der Staatsanwaltschaft koordinierten Ermittlungen konnte der Vinschger schließlich eindeutig als Täter identifiziert werden, wie die Quästur in einer Presseaussendung mitteilt.Der Mann wurde in Meran aufgespürt und ins Bozner Gefängnis gebracht.

