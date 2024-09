Laut Kalender ist Herbst – Es bleibt sommerlich

An den Nachmittagen müsse man aber jeweils mit ein paar Gewittern rechnen. Gewittrig war es bereits in den vergangenen Tagen. So zählte man, laut Peterlin, am Freitag südtirolweit rund 640 Blitze.Der meteorologische Sommer, der am 31. August endete, war allerdings recht gewitterarm – insgesamt wurden nur 15.000 Blitze aufgezeichnet, halb so viele wie in den Jahren zuvor.