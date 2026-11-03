Im Rahmen verstärkter Kontrollen, die von der Kompanie der Carabinieri Neumarkt unter der Koordination des Provinzkommandos Bozen angeordnet worden waren, intervenierten die Carabinieri der Station Kaltern am vergangenen Samstag in einem bekannten Lokal im Ortszentrum. Dort wurden sowohl anwesende Gäste als auch laute Musik weit nach der für den Betrieb vorgesehenen Sperrstunde festgestellt.<BR \/><BR \/>Gegen 02:45 Uhr bemerkten die Beamten während einer Streifenfahrt, dass sich trotz der vorgeschriebenen Sperrstunde um 01:30 Uhr noch mehrere Gäste im Inneren des Lokals befanden.<BR \/><BR \/>Von außen schien das Lokal geschlossen zu sein, da die Rollos heruntergelassen waren, während drinnen die Musik lief und gefeiert wurde. Erst nach wiederholtem Klopfen verschafften sich die Carabinieri Zutritt und forderten die anwesenden Personen auf das Lokals zu verlassen.<BR \/><h3>\r\nWüste Beleidigungen beim Verlassen<\/h3>Der Einsatz hatte jedoch noch ein juristisches Nachspiel: Als die Beamten nach Abschluss der Kontrollen in ihren Dienstwagen steigen wollten, begann ein 34-jähriger Mann aus Eppan, der den Ordnungshütern bereits bekannt war, sie massiv zu beschimpfen.<BR \/><BR \/>Der Mann zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum und äußerte zudem wiederholte unflätige und blasphemische Ausrufe.<BR \/><BR \/>Er wurde umgehend gestoppt und identifiziert. Für ihn setzte es eine Anzeige auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Bozen wegen Beamtenbeleidigung. <BR \/><BR \/>Zusätzlich wurden gegen den Mann Verwaltungsverfahren eingeleitet: wegen öffentlicher Trunkenheit sowie wegen Fluchens in der Öffentlichkeit, wofür jeweils Geldbußen zwischen 51 und 309 Euro vorgesehen sind.