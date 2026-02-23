Das Unglück ereignete sich gegen 14.30 Uhr am Vajoletpass auf der Fassataler Seite der Gebirgsgruppe. Der Einsatz der Rettungskräfte fand oberhalb der Vajolethütte statt, die auf 2.243 Metern Höhe liegt.<BR \/><BR \/> Die Frau, die den Mann begleitete, blieb unverletzt und wurde mit dem Hubschrauber nach Canazei gebracht. Die Bergretter setzten unterdessen mit Hundestaffeln die Suche nach dem unter den Schneemassen Verschütteten fort und konnten ihn gegen 16 Uhr bergen.<BR \/><BR \/>Nach der Erstversorgung durch das medizinische Personal wurde der Schwerverletzte mit dem Notarzthubschrauber in kritischem Zustand in das Krankenhaus Santa Chiara in Trient geflogen, wo er später seinen Verletzungen erlag. Ebenfalls am Sonntag war der 50-jährige Tourengeher Armin Schwitzer aus Sarntal bei einem Lawinenabgang ums Leben gekommen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-armin-schwitzer-50" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(mehr dazu lesen Sie hier)<\/a>.