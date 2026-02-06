<BR \/>Die Lawine ging am frühen Freitagnachmittag abseits der Skipiste am Speikboden ab. Alarmiert wurden der Bergrettungsdienst im AVS Sand in Taufers sowie die Freiwillige Feuerwehr. <BR \/><BR \/>Die ausgerückten Bergretter suchten mehrere Stunden lang nach womöglich verschütteten Personen – einige Spuren hätten anfangs darauf hingedeutet. Zur Unterstützung rückte auch der Notarzthubschrauber Pelikan 2 aus. Schließlich konnte Entwarnung gegeben werden – gegen 17 Uhr wurde die Suche eingestellt. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/so-wird-das-wochenend-wetter-achtung-lawinengefahr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, herrscht am Freitag Lawinengefahrenstufe 3. Bereits am gestrigen Donnerstag war im Vinschgau eine Lawine abgegangen, die zwei Menschen in den Tod gerissen hatte – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/drama-im-vinschgau-mindestens-zwei-tote-bei-lawinenabgang" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr zum tragischen Vorfall<\/a>.