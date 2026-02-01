Gleich mehrere Lawinen sind am gestrigen Samstag im Norden Italiens abgegangen. Der größte Abgang ereignete sich am Monte Misa oberhalb von Bagolino – entlang der Grenze zwischen Trentino und dem Raum Brescia, wie die italienische Tageszeitung „L'Adige“ berichtet.<BR \/><BR \/>Dabei wurde eine Gruppe von 15 Wanderern erfasst. Eine Person erlitt dabei leichte Verletzungen. Im Einsatz standen die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren sowie ein Notarzthubschrauber der Finanzpolizei.<h3>\r\nLawinenabgang auch im Fleimstal<\/h3>Ein weiterer Lawinenabgang wurde am selben Nachmittag auf dem Cermis im Fleimstal verzeichnet. Dabei waren weder Wanderer noch Skifahrer involviert, Verletzte gab es keine.<BR \/><BR \/>Der betroffene Hang am Cermis wurde aus Sicherheitsgründen gesichert. Im Einsatz standen die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren, unterstützt von der Berufsfeuerwehr Trient.